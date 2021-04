"O vírus continua aí": António Costa pede cautela aos portugueses nas esplanadas

O primeiro-ministro, António Costa, apelou aos portugueses esta terça-feira, segundo dia da segunda fase do plano de desconfinamento, para que vivam este momento de desconfinamento com cautela, referindo que se estava a dirigir àqueles que pretendem continuar a usufruir do direito de frequentar esplanadas.

"A pandemia não passou, o vírus continua aí e hoje temos a circular uma variante que é mais transmissível, a variante britânica, por isso este vírus com esta variante é bastante transmissível", disse António Costa. "Todo o cuidado é pouco e o sucesso deste pano de desconfinamento depende muitissimo da grande disciplina e da forma como conseguimos manter as regras de segurança, distâncias e normas de convívio", acrescentou.

O primeiro-ministro referiu ainda que apela "que tenhamos todos o máximo de cuidado para que daqui a 15 dias não tenhamos que recuar no plano de desconfinamento".



António Costa falava em conferência de imprensa, em São Bento, após ter estado reunido por videoconferência com os presidentes de câmaras dos sete municípios que registam mais de 240 casos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 15 dias: Alandroal, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.



António Costa manifestou-se ainda preocupado com a velocidade de transmissão das infeções de covid-19 nas escolas, que associou à variante britânica, e afirmou estar em curso um reforço da testagem e um alargamento da vigilância.

Confrontado com dados que indiciam um aumento dos contágios entre crianças, sobretudo desde que reabriram as escolas em 15 de março, o líder do executivo reconheceu estar apreensivo.

"Temos vindo a acompanhar muito de perto a situação. Como se recordam, houve uma testagem de todo o pessoal docente e não docente antes da abertura das creches, do pré-escolar e do 1º ciclo do básico. E, para um reforço do grau de proteção, está em curso uma vacinação massiva de todo o pessoal" docente e não docente de estabelecimentos de ensino, apontou.