Obesidade não é causada por falta de força de vontade

A maioria da população obesa é afetada pela genética e pelas próprias circunstâncias de vidas moldadas pela profissão, estudos e ambiente social em que se inserem. Todos estes fatores são determinantes para os hábitos alimentares e atividade física praticada.



De acordo com um estudo publicado na BBC, os níveis de obesidade aumentaram em 18% em Inglaterra entre 2005 e 2017. O mesmo aconteceu na Escócia, País de Gales e no norte da Irlanda, que registaram números semelhantes.

Isto significa que, um em cada quatro britânicos é obeso, enquanto quase dois terços têm excesso de peso ou obesidade.

Mas este crescimento não pode ser explicado com uma súbita perda de motivação um pouco por todo o país. Um estudo desenvolvido pela Sociedade Britânica de Psicologia conclui que "a obesidade não se resume a afetar indivíduos que não têm força de vontade".

Indivíduos que vivem em zonas mais isoladas frequentemente experiênciam grandes níveis de stress, devido a mudanças bruscas no estilo de vida e traumas. Muitas vezes o local onde moram não lhes permite serem fisicamente ativos uma vez que estão desprovidos de estabelecimentos que promovam a atividade física. É também possível que faltem opções de escolha relativamente à alimentação.

As experiências psicológicas também têm um papel relevante, diz o relatório. Mais de metade dos adultos obesos passaram por dificuldades e traumas de infância.

Outro fator de grande relevo é o estigma que existe acerca da obesidade que faz com que as pessoas afetadas se sintam stressadas e acabem por comer mais e ganhar ainda mais peso. A investigação defende que os profissionais de saúde deviam saber falar sobre a perda de peso de forma mais solidária.

Recentemente, o comediante e apresentador britânico, James Corden, falou sobre esta questão afirmando que "se gozar com as pessoas gordas as fizesse perder peso, então não haveriam crianças gordas nas escolas".





