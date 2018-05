As reações à morte de António Arnaut, o pai do SNS

Várias figuras da sociedade portuguesa manifestam o seu pesar.

Por Lusa | 14:03

Várias são as personalidades da política e sociedade portuguesas que comentaram publicamente a morte de António Arnaut, esta segunda-feira.



Bastonário descreve Arnaut como um homem lutador

O bastonário da Ordem dos Médicos descreveu esta segunda-feira António Arnaut como um homem lutador e que manteve sempre a preocupação de salvar o Serviço Nacional de Saúde, considerando que todos os portugueses lhe devem estar gratos.

"É uma grande perda para o país, não só pelo seu papel fundamental no Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas por toda a sua atividade política, como grande defensor dos direitos, liberdades e garantias", afirmou Miguel Guimarães à agência Lusa.

O bastonário dos Médicos considera que a figura de António Arnaut é insubstituível, destacando as suas "posições irreverentes", tentando sempre "puxar pela carroça com o objetivo de salvar o SNS".



Manuel Alegre considera Arnaut o socialista mais genuíno

O ex-candidato presidencial Manuel Alegre considerou esta segunda-feira que António Arnaut foi o socialista mais genuíno que conheceu, adiantando que a melhor homenagem que lhe pode ser feita é "salvar o Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Manuel Alegre, dirigente "histórico" socialista, assumiu estas posições numa mensagem que transmitiu à agência Lusa, depois de tomar conhecimento da morte do presidente honorário do PS e antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, esta segunda-feira, em Coimbra, aos 82 anos.

"Estou muito abalado, era um dos meus maiores amigos de há muito tempo. António Arnaut é o socialista mais genuíno que conheci", declarou o antigo conselheiro de Estado.



Assunção Cristas recorda Arnaut como um "homem profundamente dedicado às causas em que acreditou"

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, lamentou esta segunda-feira a morte de António Arnaut, que recordou como "um homem profundamente dedicado às causas em que acreditou" como a construção do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita no âmbito das jornadas parlamentares do CDS-PP que decorrem até terça-feira em Viana do Castelo, a líder do CDS-PP recebeu a notícia pela comunicação social.

"Realço um homem profundamente dedicado às causas em que acreditou, nomeadamente na construção do SNS", afirmou, deixando os "profundos sentimentos" à família, amigos e ao Partido Socialista, de que foi cofundador e era presidente honorário.



Ministro da Saúde considera Arnaut figura de referência

O ministro da Saúde considera que António Arnaut não era apenas o pai do Serviço Nacional de Saúde, descrevendo-o como uma figura de referência em termos de influência cívica e com grande devoção à causa pública.

Em declarações por telefone à agência Lusa, o ministro Adalberto Campos Fernandes lembrou ainda Arnaut como um "republicano, um homem da literatura, um grande poeta e um homem de uma enorme sensibilidade".

"Não é apenas o pai do Serviço Nacional de Saúde (SNS), como nos habituámos a reconhecê-lo. Perdemos um cidadão que soube enobrecer a sua devoção à causa pública", afirmou o ministro, que se encontra na Suíça a participar na 71.ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde.



Carlos César evoca "apaixonado" pela causa da saúde pública

O presidente do PS, Carlos César, lembrou a memória de António Arnaut, hoje falecido, evocando o socialista como um "apaixonado" pela causa da saúde pública e um "representante do sentido humanista" que a política deve ter.



Arnaut, declarou César, "não era apenas um socialista, era um socialista muito simbólico, representante do sentido humanista com que a política se desenvolve", um socialista "empenhado, apaixonado naquilo que sempre constituiu a sua grande causa, a causa da saúde pública".



E concretizou: "Com o desaparecimento de António Arnaut, fundador do PS, nosso presidente honorário, sobretudo nosso presidente afetivo, desaparece uma parte muito significativa da nossa memória do presente", sendo que existe a "responsabilidade" de seguir uma trajetória "humanista" no PS.



Carlos César endereçou ainda sentimentos à família do presidente honorário dos socialistas.



César falava aos jornalistas na Madalena, à margem das celebrações do dia da Região Autónoma dos Açores, que hoje se assinala na ilha do Pico.



Ferro Rodrigues destaca exemplo ético e causa dos direitos sociais

O presidente da Assembleia da República considerou hoje que o fundador do PS António Arnaut personificava o conceito de "ética republicana", destacando que foi até ao seu último dia um militante ativo da causa dos direitos sociais.



"É com profunda tristeza que tomo conhecimento do falecimento de António Arnaut, um homem que personificava, como poucos, o conceito de ética republicana", refere Ferro Rodrigues numa mensagem enviada à agência Lusa.



Para o presidente da Assembleia da República, António Arnaut "foi combatente antifascista, deputado à Assembleia Constituinte e fundador do Partido Socialista", apontando, ainda que, atualmente, era o presidente honorário do PS.



"Enquanto ministro, ficou associado à criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), uma das principais conquistas sociais da democracia portuguesa. Era por isso justamente apelidado de pai do SNS. Era assim que os portugueses, reconhecidos, o viam", sustentou o antigo secretário-geral do PS.



Na sua mensagem, Ferro Rodrigues destacou que António Arnaut foi "até ao último dia um cidadão empenhado e um militante ativo da causa dos direitos sociais, porque sabia bem que sem igualdade de oportunidades a liberdade não tem condições para ser exercida".



"A sua partida deixa-me já um imenso sentimento de saudade. E quero, em nome da Assembleia da República, transmitir publicamente à sua família e a todo o PS, as minhas mais sentidas condolências", acrescentou.



José Martins Nunes destaca "uma das maiores reservas éticas e morais" do país

O antigo secretário de Estado da Saúde José Martins Nunes destaca António Arnaut, que hoje morreu em Coimbra, como "uma das maiores reservas éticas e morais" de Portugal.



"Faleceu uma das personalidades mais marcantes do Portugal democrático e uma das maiores reservas éticas e morais do país", disse José Martins Nunes à agência Lusa.



O antigo presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) garantiu ainda que Portugal "fica mais pobre" com o desaparecimento de António Arnaut.



"Hoje, Portugal fica mais pobre. Um cidadão exemplar, um amigo de mais de 40 anos que deixa uma enorme tristeza em todos quantos o tinham como a sua referência", disse também.



Morreu um homem de princípios "como há poucos", diz António Campos

António Campos, um dos fundadores do PS, disse à agência Lusa que, com o falecimento de António Arnaut, se perdeu "um homem de luta política e de princípios, como infelizmente há poucos".



António Arnaut "fazia da política uma luta de causas", sublinhou o amigo e "parceiro de muitas batalhas políticas" do advogado e escritor que foi impulsionador do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



"Perdemos um democrata da cabeça aos pés", lamentou António Campos, que conheceu António Arnaut quando este ainda era estudante na Faculdade de Direito em Coimbra, no início dos anos 60, durante uma comemoração da revolta de 31 do janeiro de 1891.



"Depois foram as reuniões clandestinas, aqui em minha casa [em Oliveira do Hospital] e na casa dele [em Coimbra]", para a fundação do Partido Socialista, para as eleições de 1969 pela oposição democrática, recordou António Campos, referindo diversos outros combates de António Arnaut, destacando, depois do 25 de Abril, "a criação, com Mário Mendes, do SNS.



Francisco George recorda homem "interessado em servir portugueses"

O presidente da Cruz Vermelha e antigo diretor-geral da Saúde, Francisco George, lembrou hoje António Arnaut como um homem que, na perspetiva do interesse público e de todos os portugueses, "não recuava e não estava sujeito a pressões".



"O país perde uma figura, mas ganhou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que ele fundou. Perde uma figura política de impressionável transparência, mas ganhou um SNS para sempre", afirmou Francisco George à agência Lusa.



O especialista em saúde pública afirmou que António Arnaut foi responsável por colocar "Portugal no topo a nível internacional", no que diz respeito à "saúde da população, em particular das mães e das crianças".



Francisco George recordou ainda a capacidade de "tomada de decisão inabalável" do antigo ministro dos Assuntos Sociais.



"A decisão, uma vez tomada, era inabalável para ele. Ia para a frente, não recuava, não estava sujeito a pressões, a interesses. Isto na perspetiva do interesse público, do interesse de todos os portugueses, no interesse dos mais pobres, mais vulneráveis", afirmou.



Enfermeiros lembram "um dos últimos homens bons e sérios da Saúde"

A Ordem dos Enfermeiros considera que "morreu um dos últimos homens bons e sérios da Saúde", manifestando pesar pelo falecimento de António Arnaut.



Numa nota assinada pela bastonária Ana Rita Cavaco, a Ordem manifesta o seu "enorme pesar" e lembra que Arnaut "foi sempre um defensor e amigo dos enfermeiros".



Costa decreta luto partidário

secretário-geral do PS, António Costa, considerou esta segunda-feira que o fundador do partido António Arnaut será recordado para a "eternidade" como "o pai" do Serviço Nacional de Saúde (SNS), resistente à ditadura e militante socialista "honrado".



Estas posições foram transmitidas por António Costa à agência Lusa, depois de ter decretado luto partidário, com a bandeira socialista e meia haste em todas as sedes deste partido.



Académica recorda "entusiasta e sócio fervoroso" da Briosa

A Académica recorda António Arnaut, que hoje morreu em Coimbra, como um "entusiasta e sócio fervoroso" da Briosa.



"A Briosa está de luto. Faleceu António Duarte Arnaut, sócio 116 da Associação Académica de Coimbra/OAF", lê-se na nota de pesar do clube, na destaca o associado como uma "figura de grande relevo" no país.



"António Arnaut era um entusiasta e sócio fervoroso da Académica. Associado da Briosa há mais de 60 anos, fica na história do nosso país pelo inexcedível contributo em diversas áreas. À Família enlutada, a direção da AAC/OAF endereça as mais sentidas condolências", prossegue.