O número de óbitos por Covid-19 entre as semanas 6 e 7 (8 e 21 de fevereiro), 1057 e 612, representou, respetivamente, 31,6% e 21,7% do total de óbitos nesse período. É uma descida face ao período de 25 de janeiro a 7 de fevereiro, no qual a mortalidade por Covid chegou a ultrapassar 40% do total de mortes.









Segundo os dados publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nas semanas 6 e 7 registaram-se em Portugal 3349 e 2824 óbitos, mais 696 e 175 óbitos, respetivamente, que a média de 2015-2019. Dos 6173 óbitos neste período, “74,3% corresponderam a pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos”.

As regiões Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa “concentraram 82,4% dos óbitos nas semanas 6 e 7”, refere o INE. Quase dois terços dos óbitos ocorreram em estabelecimento hospitalar.





O INE realça que, a nível europeu, Portugal, com exceção da semana 1 (4 a 10 de janeiro), registou o aumento mais acentuado no número de óbitos relativamente à média da semana homóloga de 2016-2019.





De acordo com o relatório de situação divulgado ontem pela Direção-Geral da Saúde, na quinta-feira registaram-se 949 novos casos, 28 óbitos e 1606 recuperados. Há menos 125 internados (menos 16 em Cuidados Intensivos).