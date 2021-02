Portugal voltou a atingir os 303 óbitos em 24 horas por Covid-19, tal como já acontecera no dia 27 de janeiro. Foi a segunda vez que se ultrapassaram as três centenas de mortes num só dia devido ao novo coronavírus.





Apesar de se terem registado menos casos no sábado (9498) do que no dia anterior (12435), o número de casos ativos voltou a subir, pois apenas foram dados como recuperados 7511 pessoas. Assim, havia no sábado 181 623 pessoas com o vírus. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela onde há mais casos diários (4835) e óbitos (153), enquanto no Norte houve 4501 casos, e no Centro, 2201. Porém, a região Centro tem sido em vários dos últimos dias a segunda região com mais óbitos por Covid-19 – no sábado registou 77 mortes, enquanto no Norte morreram 48 pessoas vítimas do SARS-CoV-2.