Obra da Cruz Vermelha em Beja abandonada

A obra do lar residencial da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), em Beja, está abandonada há quatro anos. A situação poderá acabar em tribunal. Em causa está a alegada falta de financiamento para a conclusão da obra do antigo edifício da cantina da Refer, onde chegou a funcionar a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja e onde deveria ser construído um lar residencial. No espaço, que pertence à Infraestrutura de Portugal, já foram gastos mais de meio milhão de euros.O edifício já foi alvo de roubos e já serviu de refúgio a toxicodependentes. A falta de financiamento obrigou a que as intervenções tivessem de parar. O presidente da CVP diz ter conhecimento do caso, “apesar de todas as decisões” referentes a este equipamento social terem sido “iniciadas pela anterior direção” da instituição. “A situação é muito difícil”, refere Francisco George, garantindo já ter ponderado “agir judicialmente” no sentido de apurar responsabilidades.