Obras arrancam já amanhã na Segunda Circular, em Lisboa

A Segunda Circular entra em obras amanhã e de acordo com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) a empreitada terá a duração de dez meses e deverá custar aos cofres da autarquia 4,6 milhões de euros. Em comunicado, o presidente, Fernando Medina, garante que as intervenções – para pavimentação, pinturas e iluminação pública – não vão afetar a circulação automóvel durante os dias de semana, já que serão feitas durante o período noturno: mais precisamente entre as nove da noite e as seis da manhã. Aos fins de semana, o município admite que possam ser efetuados alguns trabalhos, mas apenas “pontualmente” e com “condicionamento das vias e acessos de forma faseada”, que “serão assinalados e comunicados no decorrer da obra”.









O empreendimento, que foi anunciado no ano passado, será dividido em duas partes: na primeira fase será repavimentado o troço entre o aeroporto e Benfica; e na segunda o troço no sentido contrário.

A Segunda Circular liga a parte oriental à parte ocidental da cidade e é uma das vias portuguesas com maior densidade de tráfego em hora de ponta. Inicialmente, o plano de Fernando Medina era fazer a ligação da Segunda Circular à A5, com um corredor dedicado ao transporte público, assim desviando para fora da cidade os carros que têm como destino o aeroporto. No entanto, o plano falhou por não haver acordo com a concessionária Brisa. Em dezembro, a CML lançou um concurso público para estas obras e em abril deste ano a empreitada adjudicada foi submetida à avaliação do Tribunal de Contas.



Saiba mais

Cidade moderna



Esta via lisboeta foi concebida no início dos anos 40 do século XX. O primeiro troço a ser inaugurado foi o de Campo Grande-Benfica (1961), seguindo-se o de Campo Grande-Aeroporto (anos 70).



Seis freguesias



Sendo um grande eixo distribuidor de tráfego interno da cidade de Lisboa, a Segunda Circular abrange as freguesias de Benfica, São Domingos de Benfica, Carnide, Lumiar, Olivais e Alvalade.





110

mil carros por dia usam a Segunda Circular, estimando-se que 38 mil o fazem para aceder ao aeroporto Humberto Delgado. A via tem 31 acessos em cada um dos sentidos.