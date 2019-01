Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras avançam no Portinho da Arrifana

Está previsto um investimento de cerca de 600 mil euros.

Por José Carlos Eusébio | 08:55

O Portinho da Arrifana, na Costa Vicentina, vai ser este ano alvo de obras de requalificação, orçadas em cerca de 600 mil euros. Os trabalhos serão concretizados pela Sociedade Polis Sudoeste, que celebrou recentemente um protocolo de cooperação financeira com a Câmara de Aljezur.



"As obras permitirão melhorar as condições de segurança e de trabalho dos pescadores", refere ao CM José Gonçalves, presidente da autarquia. A comunidade piscatória da Arrifana é a que tem uma maior expressão neste concelho, albergando o porto cerca de duas dezenas de embarcações.



A empreitada contempla, entre outra obras, a reparação do molhe de abrigo, a manutenção de fundos na bacia do porto, o arranjo do pavimento do cais sudoeste e a reconstrução da antiga rampa. O concurso já foi lançado, encontrando-se agora em análise as propostas das empresas concorrentes.



PORMENORES

Praia de Odeceixe

Além da requalificação do Portinho da Arrifana, a Sociedade Polis celebrou também um protocolo de cooperação financeira com a Câmara de Aljezur para a melhoria do acesso pedonal à parte sul da praia de Odeceixe. O investimento ultrapassa os 200 mil euros.



Criação de passadiço

Este projeto compreende a criação de um passadiço para peões e pequenos arranjos urbanísticos entre os miradouros da praia de Odeceixe. O objetivo da obra é melhorar a circulação e segurança dos peões.