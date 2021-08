Obras com mais de um ano de atraso deixam portas altas e passeios estreitos na Ajuda

As obras na Calçada da Ajuda, em Lisboa, levam mais de um ano de atraso e estão longe de ser consensuais. As casas com a porta de entrada a mais de um metro do chão têm estado no centro das conversas. Joaquim Filipe, morador na freguesia há 75 anos, garante nunca ter visto “nada assim” e queixa-se também dos passeios estreitos. Já Jorge Manuel Marques, presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, lembra que a requalificação é um “motivo de orgulho” e uma “intervenção necessária”.





O troço que sofreu as alterações começou a ser intervencionado em março de 2019 e deveria ter estado cortado ao trânsito durante 14 meses, mas acabou por ficar intransitável até junho deste ano, obrigando ao desvio do trânsito, com percursos alternativos para os transportes públicos. A empreitada só vai estar terminada em novembro, mas a ala poente do Palácio Nacional da Ajuda foi inaugurada em junho com pompa e circunstância numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro. Até novembro, será também encontrada solução para as casas com a porta a mais de um metro do chão.





depoimentos



“Passagem perigosa”



“Depois das obras estarem finalizadas estranhei logo a altura com que ficaram as portas. O que se passa aqui? Não está correto. Deviam ter acabado a obra como deve ser. Com o estreitamento do passeio a passagem por ali torna-se perigosa, sobretudo para as pessoas de idade."

Joaquim Filipe, 75 anos







“Maus acessos”



“Encontraram algumas peças arqueológicas, o que fez com as obras se atrasassem. Os passeios sempre foram mais ou menos desta largura. Os acessos sempre foram maus; não existiam passadeiras e sinalizações. Não foi esta obra a piorar o que já estava mal.”

Henrique Monteiro, 66 anos







“Câmara tem de resolver”



“Esta obra está a afetar muito a comunidade em termos de mobilidade. As obras não estão bem assim. A câmara tem de resolver. A maior parte das pessoas muda de passeio. O caminho é estreito e a existência de vários postes de iluminação dificulta muito as deslocações.”

Manuel Antão, 73 anos