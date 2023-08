Obras da Metro Mondego cortam trânsito duas semanas em Vale do Açor

A circulação rodoviária na antiga passagem de nível de Vale de Açor, Miranda do Corvo, vai estar cortada a partir de segunda-feira, informou este sábado a Metro Mondego (MM).

A empresa pública, com sede em Coimbra, explica que a interrupção do trânsito na rua da Estação de Vale do Açor, freguesia e concelho de Miranda do Corvo, é "indispensável à execução em segurança dos trabalhos" de desenvolvimento do Sistema de Mobilidade do Mondego [SMM, com autocarros elétricos do tipo 'metrobus'], que decorrem há três anos no antigo ramal ferroviário da Lousã.

"Na sequência do desenvolvimento dos trabalhos de construção do troço suburbano Serpins -- Alto de São João, a cargo da Infraestruturas de Portugal, será necessário implementar um corte da circulação", durante pelo menos duas semanas, afirma a MM em comunicado enviado este sábado à agência Lusa.

As obras a realizar, acrescenta, "impossibilitam a circulação na antiga passagem de nível, entre a zona da rua do Vale de Açor e a rua da Fonte, a partir do dia 28 de agosto".

Sendo "um arruamento de trânsito local, as alternativas rodoviárias, assim como as passagens pedonais, estarão devidamente sinalizadas" na povoação, no limite dos concelhos de Miranda do Corvo e Coimbra.

"Esta intervenção, com duração estimada de duas semanas, abrange as seguintes atividades: remover pavimento existente, restabelecer a estrada e pavimentar o canal [do futuro SMM]", refere a empresa.

Face aos "diversos constrangimentos inerentes aos trabalhos em curso, no âmbito das obras de construção das infraestruturas do SMM", a Metro Mondego recomenda "a utilização de meios auxiliares de navegação, como o Waze e o Google Maps, onde os constrangimentos se encontram inseridos, podendo dessa forma obter sempre o melhor percurso em tempo real".

O auto de consignação das obras no troço suburbano do SMS, cerca de 30 quilómetros entre Serpins e Alto de São João, nos concelhos de Lousã e Coimbra, respetivamente, foi assinado há quase três anos, em 11 de setembro de 2020, em Serpins, numa cerimónia presidida pelo então ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.