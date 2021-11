Filas extensas e muitas queixas dos condutores. Tem sido um verdadeiro caos para todos os que querem seguir de carro para a Baixa do Porto através da Rua dos Clérigos, que está cortada à circulação nos próximos 13 meses devido às obras da Linha Rosa do Metro.





No local têm estado elementos da Polícia Municipal. Quem queira deslocar-se para a Avenida dos Aliados ou para a Praça da Liberdade deve utilizar da Praça Guilherme Gomes Fernandes, a Rua de Ceuta ou a Rua do Conde de Vizela, recomenda a Metro do Porto.