Obras de mercado em Viseu atrasadas por falta de mão de obra e problemas na entrega dos materiais

As polémicas obras do Mercado 2 de Maio, em Viseu, estão atrasadas por falta de mão de obra e atrasos na entrega dos materiais. A remodelação de um dos espaços mais nobres da cidade vai decorrer em três etapas. Numa primeira fase será colocada a cobertura com painéis de vidro fotovoltaicos - contestada, em carta aberta, por cidadãos que a consideram “um grave e inadmissível atentado patrimonial e urbanístico” -, para utilização do espaço durante todo o ano. Avançará depois a reabilitação de lojas e a instalação do sistema de ventilação e ar condicionado.





A intervenção era um desejo antigo do ex-presidente de Câmara de Viseu, que morreu em abril com Covid-19. Almeida Henriques previu que o espaço abriria ao público no próximo Natal, mas osabe que cumprir a meta será quase impossível. “Faltam materiais e mão de obra, contextos agravados pelo impacto da pandemia. Este é um problema de todos os municípios e a resposta deveria ser dada em âmbito nacional”, defendeu a autarquia.