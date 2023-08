Começaram esta terça-feira a ser encerrados pisos da maternidade do Hospital de Santa Maria: nos próximos meses, as obras vão tomar conta desta ala do maior hospital do País, ‘levando’ as equipas e utentes para o Hospital de São Francisco Xavier. Depois do fecho dos pisos 2 (Urgência Obstétrica), 4 e 6 (bloco de partos), esta quinta-feira será encerrado o piso 5 (internamento pós-parto), onde estão as mulheres que tiveram bebé no fim de semana e que terão alta até ao dia desta quarta-feira.









