Obras dentro do prazo e "ginástica acrobática" para equilibrar as contas da JMJ

O presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude (JMJ), garante que as obras para a realização do encontro estão dentro dos prazos e que, com "alguma ginástica acrobática", tem conseguido equilibrar as contas sem recorrer a empréstimos.

"Rezo para que, até ao fim, se possa manter desta maneira. Rezo e trabalho já agora, porque só rezar não chega", afirmou o bispo Américo Aguiar, numa entrevista à Lusa a dois meses do início da jornada, em agosto, e acrescentou que "está tudo dentro dos calendários".

As obras "dentro dos calendários" são as do altar-palco no Parque Tejo, cujos custos causaram polémica, a ponto de reduzir o orçamento, como do palco do Parque Eduardo VII, onde se realizará a missa de abertura da JMJ, com o cardeal-patriarca de Lisboa, e a cerimónia do Acolhimento e a Via-Sacra, com o Papa Francisco.