As obras de prolongamento das linhas Amarela e Verde do Metro de Lisboa vão levar à ocupação, durante 16 meses, de imóveis na Travessa do Pasteleiro, que serão alvo de reforço estrutural.O Metro avança que a partir de 16 de janeiro de 2023 será necessário proceder à ocupação transitória dos edifícios na Travessa do Pasteleiro nº 26 a 34 e nº 38 a 44, e do logradouro acessível pela Avenida D. Carlos I, nº 85.