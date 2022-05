Obras do Metrobus no Porto e Gaia começam em julho

O destino da linha de Metrobus que vai partir da Casa da Música, no Porto, será alternado entre a Praça do Império, na Foz do Douro, e a Rotunda da Anémona, em Matosinhos, confirmou esta quarta-feira o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga. As obras começam no mês de julho, e não junho, como inicialmente previsto."Há um tronco comum, que é entre a Rotunda da Boavista e a zona da confluência com a Avenida Marechal Gomes da Costa. Se eu for para a Estação do Pinheiro Manso, posso apanhar qualquer veículo", exemplificou. Depois, os veículos com destino a Matosinhos - à Praça Cidade do Salvador, conhecida como Rotunda da Anémona - "não vão pela Marechal", funcionando a rede em ‘ípsilon’.O Metrobus (autocarro de trânsito rápido) terá, num serviço, as estações Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império. Na secção até Matosinhos, há ainda Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde, Castelo do Queijo e Praça Cidade do Salvador.Entretanto, a partir de hoje, as obras da Linha Rosa do Metro do Porto vão obrigar a condicionamentos (mais informação sobre o trânsito do Porto nas páginas 24 e 25) na zona do Bom Sucesso, incluindo o corte, durante um período de dois anos, da via esquerda da passagem inferior entre o Largo de Ferreira Lapa e a Rua de Júlio Dinis.