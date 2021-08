Obras e banhistas lado a lado em praia não concessionada da Póvoa de Varzim

Apesar de estarem em curso obras de recuperação do cordão dunar na praia não concessionada de Estela, Póvoa de Varzim, há banhistas que desafiam a sinalização vertical e permanecem no local de passagem das viaturas que realizam a intervenção.“Como é possível, em plena época balnear, estarem a decorrer estas obras, sem qualquer autoridade presente, coexistindo veículos de grande dimensão com os veraneantes e inúmeras crianças?”, questiona Carlos Oliveira, leitor do