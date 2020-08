Obras em tribunal do Porto 'protegem' juízes da Covid-19

Começaram no sábado, e deverão durar toda esta semana, as obras para prolongar as plataformas das cinco salas de audiência do Tribunal de S. João Novo, no Porto.



Este alargamento, que fará com que os estrados vão de parede a parede, permitirá que o coletivo de juízes, composto por três magistrados, se possa sentar na tribuna, mantendo as regras de distanciamento social impostas devido à pandemia de Covid-19. Também o procurador do Ministério Público poderá ficar no mesmo patamar.

Desde março, altura em que surgiram os primeiros casos da doença em Portugal, os magistrados do segundo tribunal que mais julgamentos realiza no País trabalhavam sem condições. O procurador, por exemplo, tinha de deixar o seu lugar e passar para as secretárias dos advogados. O caso da sala da Unidade de Processos 5 era o mais grave, sendo que dois dos juízes do coletivo, os ‘asas’, tinham de assistir às diligências através do programa informático WebEx, a partir de casa ou do gabinete. Na sala ficava apenas o juiz presidente e o representante do Ministério Público.

Até ao momento, cada coletivo tinha de arranjar soluções para conseguir realizar as audiências. Segundo apurou o CM, vão ainda ser colocados acrílicos nas salas. Até agora, apenas uma possuía essas barreiras.

As obras arrancaram a apenas uma semana do início do novo ano judicial. A comunidade judicial deste tribunal espera agora que sejam ainda reforçados os serviços de limpeza em todo o edifício.