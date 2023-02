As obras na linha ferroviária que liga o Cais do Sodré a Cascais obrigam a duas alterações de horário. Pelo menos até dia 17 de março, o último comboio com saída do Cais do Sodré sai à 1h21, nove minutos mais cedo, e o último com saída de Cascais parte oito minutos mais tarde, à 1h08.A intervenção vai prolongar-se num período que pode chegar aos três anos e o objetivo é ligar a Linha de Cascais à Linha de Cintura, em Lisboa. A obra vai ter a substituição integral da catenária, ao longo de 25 quilómetros. Custa 77 milhões de euros, 50 são provenientes de fundos comunitários.