Arranca esta segunda-feira a segunda fase das obras de “repavimentação, substituição e melhoria da sinalização rodoviária na 2ª Circular”, em Lisboa.





Esta intervenção, que decorrerá maioritariamente durante a noite nos dias úteis e, pontualmente, aos fins de semana, com condicionamento das vias, já foi concluída no sentido Aeroporto-Benfica e vai agora fazer-se no sentido inverso.