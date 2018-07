Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras na ponte que liga o Algarve a Espanha vão durar até 2020

Custos de 9,3 milhões de euros serão pagos por Portugal e Espanha.

Por Tiago Griff | 01:30

A falta de uma requalificação de fundo da ponte Internacional do Guadiana, que liga Portugal a Espanha, desde 1991, era gritante e a situação só tem vindo a agravar-se: em 2016 chegaram a partir--se alguns cabos que sustentam a estrutura. Estão agora em marcha as obras de arranjo.



Apesar de nunca ter havido perigo de colapso, este caso, aliado ao mau estado do pavimento e outros sinais de falta de manutenção, levou a que a Infraestruturas de Portugal avançasse para a requalificação de fundo, pela primeira vez em 27 anos.



As obras começaram em abril, mas só recentemente foram montados os andaimes visíveis por quem passa pela ponte, a principal entrada rodoviária de outros países europeus na região. A obra deverá terminar em 2020 e vai requalificar os pontos mais deteriorados da estrutura. Tem um custo de 9,3 milhões de euros, valor repartido entre Portugal e Espanha.



PORMENORES

Obras na estrutura

Os trabalhos de requalificação vão focar-se na pavimentação, na reabilitação do sistema de cabos e implantação de medidas de segurança para a sua proteção, reparação de elementos de betão armado, reabilitação dos sistemas de iluminação, entre outras intervenções.



Trânsito condicionado

As obras estão a condicionar o trânsito, uma vez que está aberta apenas uma via para cada lado, em vez das habituais duas. A ponte sobre o rio Guadiana tem 666 metros de comprimento e 18 metros de largura.