Obras na via pública deixam poste no meio da estrada em Beja

As obras de repavimentação da Estrada dos Eletricistas, no Parque Industrial de Beja, deixaram um poste de eletricidade em plena via. Os trabalhos, da responsabilidade da câmara, tinham como objetivo reduzir a largura do passeio e ampliar a estrada, para facilitar o fluxo de trânsito, mas tiveram um resultado insólito: o poste, que antes estava na calçada, ficou cerca de três metros dentro da rua.





Correio da Manhã contactou a Câmara Municipal de Beja, para obter explicações, e fonte autárquica explicou que o poste é propriedade da EDP, mas que neste momento “não está a ser utilizado para o fornecimento de energia”. O que impede a sua remoção imediata é o facto de estar ao serviço de uma empresa de telecomunicações. Retirá-lo teria como consequência que os empresários do Parque Industrial e os moradores dos bairros vizinhos ficassem sem serviços de televisão, internet e telefone fixo.



A obra ainda não está concluída e a câmara garante estar a desenvolver diligências para que a operadora móvel desloque os cabos para outro local.