Obras nas ruas Sacadura Cabral e Álvares Cabral vão condicionar acesso ao centro do Porto

A empreitada de pavimentação das ruas de Sacadura Cabral e Álvares Cabral, no Porto, vão iniciar na segunda-feira. A empreitada, que será executada em 60 dias, vai condicionar a circulação automóvel e obrigar a desvios de trânsito na ligação entre a igreja de Cedofeita e a praça da República, em direção ao centro da cidade.

A pavimentação segue-se à reabilitação das infraestruturas de águas residuais e pluviais, já efetuada pela Águas do Porto. O trabalhos que vão ser agora realizados implicam nas duas ruas já referidas, bem como nos cruzamentos destas com a rua de Aníbal Cunha, o largo do Priorado e a rua de Cedofeita.

A intervenção da empresa municipal de Gestão de Obras do Porto tem a duração prevista de cerca de dois meses e corresponde, segundo a autarquia, a um investimento de 425 mil euros.