Obras no IC19 e Eixo Norte/Sul em Lisboa podem condicionar o trânsito

As vias rodoviárias do Eixo Norte/Sul e do IC19, na região de Lisboa, vão ser alvo de obras de manutenção, situação que poderá levar a condicionamentos pontuais de tráfego, divulgou esta segunda-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP explica que se trata de uma empreitada para "melhorar as condições da segurança rodoviária", procedendo-se à marcação das vias, sendo que a intervenção irá decorrer em período noturno (22h00-06h00), tendo início esta segunda-feira e com uma duração de 45 dias.

"A partir de hoje [segunda-feira] os trabalhos decorrerão no Eixo Norte/Sul (IP7), em toda a sua extensão, incluindo ramos e nós de ligação. No dia 16 de maio tem início a intervenção no IC19, numa extensão de 17 quilómetros, incluindo também os ramos e nós de ligação", indica a IP.

A intervenção, com um investimento superior a 320 mil euros, prevê a limpeza dos pavimentos a pintar, pré-marcação (caso necessário), pintura ou repintura das marcas rodoviárias e a colocação de dispositivos retrorrefletores complementares e de sinalização vertical.

"Apesar da maioria dos trabalhos a executar não necessitar de interrupção do tráfego, poderão ocorrer situações de condicionamentos pontuais, através da implementação de circulação alternada", alerta a IP.