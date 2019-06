Obras no IP3 vão durar onze meses

As obras no IP3 começam já na próxima segunda-feira, dia 1 de julho, e vão durar 11 meses, terminando em junho do próximo ano, anunciou a Infraestruturas de Portugal. Haverá diversos condicionamentos ao trânsito, com supressão de vias. A intervenção começa junto ao Nó de Penacova, no quilómetro 59."A primeira zona de intervenção será entre os quilómetros 59 e 60, sendo suprimida a via à direita no sentido sul-norte, sendo que a circulação se realizará em 1x1 vias", afirmou a Infraestruturas de Portugal, em comunicado.A requalificação abrange um troço de 16 quilómetros entre o Nó de Penacova (km 59) e o Nó da Lagoa Azul (km 75), junto à ponte da Foz do Dão.Os trabalhos vão coincidir com o verão, a época em que o tráfego é mais intenso no IP3, devido ao regresso dos emigrantes que aproveitam para passar as férias no seu País natal.Segundo a IP, os trabalhos incluem a "construção de dois novos nós de ligação (Nó de Oliveira do Mondego e Nó de Cunhedo), eliminando as atuais interceções de nível existentes com viragens à esquerda".Será também requalificado o caminho sob a ponte do Mondego para permitir a articulação do tráfego com o Nó de Oliveira do Mondego.As obras incluem ainda a colocação de separador central e de vias de aceleração e abrandamento; reabilitação do pavimento; colocação de novas vedações; e reabilitação dos sistemas de drenagem.Segundo a IP, estas obras envolvem um investimento de 11,8 milhões de euros.