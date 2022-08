O trânsito na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, nos sentidos Lisboa-Odivelas e Odivelas-Lisboa, vai estar condicionado durante dois meses, a partir de segunda-feira, dia 22, devido às obras que decorrem para a expansão das linhas Amarela e Verde do Metropolitano.









Os condicionamentos, explica o Metro, devem-se ao início de uma “nova fase nas obras que decorrem na zona do Campo Grande, no âmbito da empreitada de prolongamento das Linhas Amarela e Verde”.

A partir de segunda-feira haverá “um reposicionamento do estreitamento da faixa de rodagem da Avenida Padre Cruz no sentido Lisboa-Odivelas, com supressão de berma, trânsito em duas vias e proibição temporária de circulação de veículos com altura superior a quatro metros”. De acordo com a calendarização, neste sentido existirá um corte da faixa de rodagem nos dias 29, 30, 31 de agosto e 19, 20 e 21 de setembro. Já no sentido Odivelas-Lisboa haverá também uma supressão de bermas e a criação de uma ilha para bifurcação do trânsito de uma para duas faixas, uma para encaminhamento para Entrecampos e outra para a 2ª Circular, sentido Benfica. Estão previstos cortes de faixa de rodagem nos dias 5, 6 e 7 de setembro e 3, 4 e 5 de outubro, bem como supressão de trânsito na via mais à direita da faixa de rodagem nos dias 12, 13 e 14 de setembro.





“De forma a minimizar os constrangimentos, os cortes de trânsito necessários para a concretização da intervenção vão ocorrer no período noturno, entre as 23h00 e as 05h00”, informa o Metropolitano.