Obras no porto de Portimão começam no próximo ano

Investimento atinge cerca de 17,5 milhões de euros.

Por José Carlos Eusébio | 09:12

As obras de dragagem do rio Arade, que visam permitir a entrada no porto comercial de Portimão de navios de cruzeiro de grande dimensão, vão começar no próximo ano, assegura o Governo.



O investimento atinge cerca de 17,5 milhões de euros.



O Ministério do Mar explica que "os únicos atrasos previstos dizem respeito à conclusão do Estudo de Impacte Ambiental, que se encontra atualmente em curso".



Em causa está a "identificação dos locais de depósito dos produtos das dragagens" e a "realização de atividades de arqueologia, maioritariamente compostas por trabalhos subaquáticos", revela o Governo numa resposta por escrito a questões colocadas pelo deputado Paulo Sá (PCP), a que o CM teve acesso.



Apesar destes condicionalismos, o Governo garante que estão reunidas as condições para que as obras tenham "início em 2019 e conclusão em 2020".



PORMENORES

Navios até 272 metros

Está previsto o alargamento do canal de acesso e da bacia de rotação, bem como uma intervenção para garantir duas frentes de cais para acostagem.



Após as dragagens, o porto poderá receber navios até 272 metros de comprimento - o limite atual é de 215 metros.



190 escalas por ano

Um estudo mandado elaborar pelo Governo indica que, em 2030, o número de escalas de navios possa atingir os 190 movimentos/ano em contraste com os cerca de 50 movimentos que se verificam presentemente.