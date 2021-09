Obras obrigam a restrições à circulação na ponte do Corgo durante um mês

Ponte Metálica sobre o rio Corgo (EN313), na cidade de Vila Real, vai ser alvo de obras de manutenção, por parte da Infraestruturas de Portugal (IP), obrigando, no decurso dos trabalhos, a algumas restrições à circulação automóvel.A obra, que tem como objetivo, no essencial, intervenções ao nível da pintura dos guarda-corpos e estruturas de proteção dos passeios para peões e um custo previsto de 50 mil euros, vai decorrer ao longo do dia, entre as 8h00 e as 17h, e a sua conclusão está prevista para a segunda semana de outubro.Segundo a IP, o trânsito de peões não vai ser afetado e, por forma a garantir as condições de segurança dos trabalhadores e dos utilizadores da Ponte Metálica, "será necessário, periodicamente, proceder à implementação de circulação alternada do trânsito automóvel".A Ponte Metálica de Vila Real é uma via de grande circulação, uma vez que liga o centro da cidade à chamada zona de além rio, onde se situam, entre outras instituições e serviços, o campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ou o maior centro comercial da cidade.A velha ponte foi construída em 1909 e já foi alvo de algumas obras de fundo. Em agosto de 2018, a Câmara Municipal de Vila Real experimentou a circulação em sentido único na estrutura, mas rapidamente desistiu da ideia.