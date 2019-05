Obras para as ligações mecanizadas em Miragaia no Porto arrancam na quinta-feira

As obras para as ligações mecanizadas em Miragaia, que ligarão as cotas alta e baixa naquela zona da cidade do Porto, arrancam na quinta-feira e têm uma duração prevista de seis meses, informou esta terça-feira a autarquia.A Câmara do Porto, que já tinha sido questionada pela Lusa sobre este tema no dia 13 de maio, informou esta terça-feira, em nota publicada na sua página na Internet, que a empreitada "Percursos Pedonais Ligações Mecanizadas - Miragaia" arranca na quinta-feira, permitindo "resolver os problemas entra a cota alta e baixa nesta zona da cidade".A intervenção que, segundo a autarquia, tem uma duração prevista de 180 dias, irá decorrer em três núcleos: Escadas das Sereias, Escadas do Monte dos Judeus e área adjacente e zona circundante às Ruas de Cidral de Cima e de Cidral de Baixo.A empreitada representa um investimento municipal de mais de 677 mil euros.De acordo com o município, "os trabalhos visam, de uma forma geral, a reformulação e o redesenho das cotas e dos degraus das zonas intervencionadas, através da introdução de escadas mecanizadas, da inserção de novos elementos como rampas, da reconversão paisagística e da limpeza, tratamento e recuperação de pavimentos e das estruturas existentes".A empreitada, que estará a cargo da empresa Atlantinível, vencedora do respetivo concurso público, enquadra-se "numa estratégia geral de desenvolvimento de uma rede interligada de percursos pedonais assistidos por meios mecanizados numa das zonas com orografia mais difícil do centro do Porto".A autarquia recorda que um estudo encomendado pela Câmara do Porto em 2015 identificou na zona de Miragaia uma população envelhecida e com dificuldades de acesso ao Hospital de Santo António, bem como a outros equipamentos existentes na cota alta, um problema que, sublinha o município, "será resolvido por esta via", e a que acresce o interesse turístico que potencia.O primeiro concurso que estipulava o valor base de 549 mil euros para as ligações mecanizadas de Miragaia foi lançado em setembro de 2018, mas ficou deserto.Já em janeiro, a Go Porto, responsável pela gestão da empreitada, revelou ter lançado um segundo concurso para os "percursos pedonais/ligações mecanizadas" de Miragaia, aumentando em 251 mil euros o valor base da obra e em três meses a sua execução.