A circulação automóvel na Baixa de Lisboa vai estar condicionada a partir de amanhã devido às obras do metro e do Plano de Drenagem, que deverão demorar pelo menos dois anos. A zona entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque ficará apenas aberta ao trânsito local (moradores e trabalhadores) das 08h00 às 20h00.



Os veículos com mais de três toneladas e meia só vão circular à noite. Cargas e descargas serão proibidas de dia. Como alternativa é proposto circular por uma “5.ª circular”: Avenida Infante Santo, Estrela, Rato e Avenida Almirante Reis até à









Mouzinho de Albuquerque.