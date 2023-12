A requalificação da Rua da Levada e das Travessas da Levada e de S. Pedro, em Campanhã, provocará condicionamentos de trânsito até abril de 2024. Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que a empreitada está orçada em cerca de dois milhões de euros e que se estende ao longo de 5300 metros quadrados, implicando condicionamentos. A intervenção vai estender-se até ao dia 28 de abril e terá várias fases de obra, com trânsito condicionado, proibições de paragem e/ou de estacionamento. Todos os condicionamentos podem ser consultados em tempo real na Plataforma de Trânsito do município.