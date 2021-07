Obrigacionistas da TAP aprovam renúncia a reembolso antecipado

A assembleia-geral de obrigacionistas da TAP aprovou esta segunda-feira a renúncia ao reembolso antecipado de obrigações relativamente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, revelou a transportadora portuguesa em comunicado.

Na nota publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP revelou que a única proposta a votação foi aprovada com 96,46% dos votos (32.138), registando-se 3,54% votos contra (1.180).

Segundo a TAP, foi decidido alterar os termos e condições aplicáveis às Obrigações TAP 2019-2023, "da qual atualmente resulta a atribuição aos obrigacionistas do direito de reembolso antecipado das respetivas obrigações se, no termo de qualquer exercício até à respetiva maturidade, for ultrapassado", pela TAP um rácio de endividamento.