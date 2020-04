“Obrigado, Luís!”: Boris Johnson agradece a enfermeiro português que esteve ao seu lado na luta contra coronavírus

Chama-se Luís Pitarma, é de Aveiro e, durante as horas mais negras da vida de Boris Johnson, manteve-se incondicionalmente a seu lado, na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres.

Este domingo, após ter alta ao fim de uma semana de internamento, a lutar contra o coronavírus, o primeiro-ministro não esqueceu o enfermeiro português que lhe salvou a vida e fez questão de lhe dedicar algumas palavras especiais, assim como a Jenny, da Nova Zelândia. "Quero dar um cumprimento especial a dois enfermeiros que se mantiveram junto a mim durante 48 horas, quando tudo poderia ter acontecido. Agradeço à Jenny, da Nova Zelândia, e ao Luís, de Portugal, perto do Porto", disse emocionado, acrescentando: "O motivo pelo qual o meu corpo recebeu oxigénio suficiente foi porque durante todos os segundos eles estiveram comigo, preocuparam-se e aplicaram os procedimentos necessários".

Luís Pitarma, de 29 anos, licenciou-se em enfermagem em Lisboa e, pouco após concluir o curso, mudou-se para Londres, onde exerce há vários anos a profissão. Contactado pelo CM, mostrou-se surpreendido com a dimensão que o caso tomou e preferiu não falar sobre o assunto, limitando-se a confirmar ser ele o Luís a quem o primeiro-ministro, de 55 anos, agradeceu.

Boris Johnson deixou este domingo a unidade de saúde após uma semana internado, sendo que três noites foram passadas na unidade de Cuidados Intensivos. Feliz por estar de volta a casa, fez um vídeo a agradecer aos profissionais de saúde e também aos ingleses, pelos sacrifícios das últimas semanas. Foi, de seguida, encontrar-se com a noiva, Carrie Symonds, grávida de seis meses, e que também está infetada com o novo coronavírus.



Marcelo Rebelo de Sousa felicita enfermeiro

Marcelo Rebelo de Sousa já falou com Luís Pitarma para lhe deixar a sua mensagem de felicitação pelo seu trabalho vigilante enquanto Boris Johnson esteve nos Cuidados Intensivos. Agradeceu ainda a todos os profissionais de saúde.