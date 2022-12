A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) analisou o financiamento do Ensino Superior público português e recomendou que as propinas pagas pelos alunos passem a ser determinadas pelo rendimento das famílias. O relatório sugere que o sistema passe “a relacionar o nível de propina pago com critérios socioeconómicos, aumentando assim o apoio financeiro aos alunos mais necessitados”.









Ver comentários