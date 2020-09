Oceanário de Lisboa tem um novo pinguim bebé. Veja as imagens

O Oceanário de Lisboa tem um novo habitante: chama-se Zazu e é um pinguim-de-Magalhães. Filho do Buzzard e da Joy, um casal de pinguins com cerca de 30 anos que desde 1998 faz ninho no habitat do Antártico, no Aquário de Lisboa, este pinguim-de-Magalhães nasceu no passado dia 18 de maio com apenas 90 gramas.

De acordo com o Oceanário, Zazu já pesava mais de 1 quilograma ao final de apenas duas semanas. Permaneceu no ninho, junto dos pais, até às oito semanas de vida e nessa altura já pesava cerca de 3,5 quilogramas. Depois disso seguiu-se um período de preparação para integrar a colónia com cerca de 30 pinguins e de habituação à presença humana. Regressou ao habitat do Antártico, novamente para perto dos pais, apenas em setembro.

Quem visitar o Oceanário de Lisboa nas próximas semanas já poderá ver Zazu na colónia de pinguins do espaço, sendo que a penugem juvenil cinzenta e bege que exibe fazem com que seja muito fácil distingui-lo.

Recorde-se que de acordo com o IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), o pinguim-de-Magalhães tem o estatuto de conservação "quase ameaçado".