E spera-se uma enchente no Algarve para esta época festiva, em especial no fim de semana da Passagem de Ano, com valores de ocupação hoteleira a ultrapassar os de 2019, um dos melhores anos do turismo algarvio. Já sem as restrições ditadas pela pandemia, espera-se uma retoma.



“Tendo em conta alguns indicadores que nos chegaram, a nossa previsão - ainda a quente, porque as reservas concretas só começam a ser feitas a partir de dia 10 ou 15 deste mês - aponta para um aumento de ocupação hoteleira em mais de 10 por cento em relação a 2019, que já foi um ano muito bom”, assume ao CM Hélder Martins, presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos Do Algarve.









