Odemira aprovou Moção a exigir mais médicos para o concelho

A Assembleia Municipal de Odemira aprovou esta sexta-feira à noite por unanimidade uma Moção onde exige "a colocação de mais médicos e equipamentos nos postos de saúde do concelho".

Os eleitos do PS, CDU, PSD e BE exigem "respostas reais e concretas no concelho de Odemira, por parte do Ministério da Saúde em relação à falta de profissionais de saúde não só na sede do concelho, mas em todas as 13 freguesias".

A Moção refere que "Odemira vive um fenómeno migratório sem igual, estimando-se um acréscimo da população residente (26.066 habitantes nos CENSOS 2011) em mais de 10 mil habitantes de nacionalidade estrangeira. Esta questão tem vindo a agravar a situação de carência no sector da saúde já há muito sentida, sobretudo no período do verão, altura em que a população na zona do litoral mais que duplica. Há muito que é reivindicado um Plano de Contingência face às necessidades conhecidas pela tutela".

A carência de médicos de família no concelho de Odemira "é uma realidade que cada vez mais se tem acentuado. Prevê-se que a muito curto prazo o concelho de Odemira fique apenas com um médico especialista em medicina geral e familiar no quadro efetivo de pessoal médico, sendo todos os outros serviços dependentes de profissionais em regime de prestação de serviços, muitas vezes indisponíveis ou incertos em termos de horas semanais e horário de consulta".

Existe carência de médicos em todas as Extensões de Saúde do concelho e nas Extensões de São Luís, Luzíanes e Vale de Santiago, "não existe médico que preste cuidados àquela população, maioritariamente idosa, estando em causa o direito ao acesso à saúde, principalmente a doentes crónicos e sem meios de transporte para se deslocar a outras unidades de saúde".

A carência de Médicos no Serviço de Urgência Básico (SUB) de Odemira, faz com que "sejam retirados médicos da Unidade de Saúde Personalizados (UCSP) de Odemira com alguma frequência, por vezes no próprio dia, o que consequentemente obriga a que sejam desmarcadas todas as consultas na véspera ou mesmo no próprio dia".

Existe muita carência de equipamentos nos postos de saúde, "em Odemira existe um défice de capacidade analítica de amostras de sangue (avaliação de hemograma, leucograma e bioquímica) e não existe uma máquina de avaliação de gasometria".

O Serviço de Fisioterapia da UCSP de Odemira "está sem funcionar há cerca de um ano e a Unidade Móvel de Saúde funciona apenas 2,5 dias por semana".

"Os cardiotocógrafos no Centro de Saúde de Odemira e na Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes são obsoletos e necessitam de substituição".

Na Extensão de Saúde do Almograve e de São Luís "não existe maca pediátrica" e no Centro de Saúde de Odemira, "a fotocopiadora e impressora central encontram-se avariadas há mais de um ano. Falta também material informático na sala de tratamentos na Extensão de Vila Nova de Milfontes e de São Teotónio".

"O mau estado dos edifícios onde funcionam as Extensões de Sabóia e São Luís é gritante, com constrangimentos diários e falta de condições para prestar serviço aos utentes" e a Extensão de Vila Nova de Milfontes "aguarda há vários anos umas novas instalações garantidas pela tutela".

Os eleitos pelo PS, CDU, PSD e BE na Assembleia Municipal de Odemira, exigem que seja agendada com carácter de urgência uma reunião entre a Câmara Municipal de Odemira e o Ministério da Saúde e que seja efetuada "uma avaliação concreta e honesta das condições de saúde no concelho de Odemira por parte dos decisores políticos".