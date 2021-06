A reavaliação da situação epidemiológico dos concelhos levou a que apenas dois concelhos falhem a fase mais adiantada do desconfinamento, que vigora desde 1 de maio, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Assim, dos 278 municípios de Portugal Continental, apenas Odemira e Golegã permanecem no patamar de regras de 19 de abril. Há uma semana, Arganil estava sob as regras de 5 de abril, enquanto Montalegre estava no patamar de 19 de abril.

António Costa anunciou hoje que o país vai avançar para duas novas etapas do desconfinamento: a primeira a partir de 14 de junho e a segunda com início a 28 de junho e que irá vigorar até final de agosto.

Adicionalmente, o Governo decidiu alterar os critérios de avaliação dos concelhos com baixa densidade populacional. Assim, os limites para avaliar a incidência é duplicado para estes municípios: entram em situação de alerta apenas a partir dos 240 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (em vez dos atuais 120) e apenas são classificados como de risco quando registarem pelo menos 480 casos por 100 mil residentes (em vez dos atuais 240).

Com o anúncio das novas etapas de desconfinamento, os concelhos que superem os 120 casos (ou 240 nos municípios de baixa densidade) em duas avaliações semanais consecutivas não poderão avançar, permanecendo na fase atual. Já os concelhos que registem mais de 240 casos (ou 480 para os de baixa densidade) em duas semanas consecutivas terão de dar um passo atrás.