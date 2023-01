Odemira reflete sobre desafios do alojamento, trabalho e integração de imigrantes

Os temas do alojamento digno, do trabalho e do acolhimento e integração de imigrantes vão cruzar-se durante uma conferência sobre a estratégia para os desafios do concelho de Odemira, no distrito de Beja, foi esta segunda-feira divulgado.

Promovida pela câmara municipal, a conferência "Propostas locais para desafios globais: Habitação, trabalho, acolhimento e integração" realiza-se, na terça e na quarta-feira, na sede da Sociedade Recreativa S. Teotoniense, em São Teotónio, Odemira.

Segundo o município, o objetivo da iniciativa passa por "reunir entidades locais, regionais e nacionais e o meio académico para discutir e refletir sobre a estratégia para adaptação do território aos atuais desafios".

A abertura da conferência, agendada para as 14h30 de terça-feira, vai estar a cargo de Alina Esteves, geógrafa e professora auxiliar do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-ULisboa).

Segue-se um debate sobre o tema "Habitação/Alojamento digno", com Sara Letras, delegada de Saúde Pública de Odemira, Eduardo Quinta Nova, vereador da Câmara de Sintra, e António Direito, chefe de divisão de Inovação e Coesão Social da Câmara de Braga.

Para quarta-feira, às 09h30, está prevista a apresentação da investigação sobre "Ricos e pobres no Sudoeste Alentejano: os efeitos da produção agrícola de frutos vermelhos e da imigração na freguesia de São Teotónio", de Mariana Évora.

Durante essa manhã, será ainda debatido o eixo "Trabalho digno", com Luís Mesquita Dias, da Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos concelhos de Odemira e Aljezur, e Filomena Diegues, coordenadora do Gabinete Jurídico da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

Vasco Malta, chefe de missão da Organização Internacional das Migrações, e Raquel Policarpo, do United Nations Global Compact Network Portugal, participam igualmente na reflexão deste tema.

Para a tarde de quarta-feira, está agendada a conferência de Kamal Bhattarai, da NIALP - Associação Intercultural Lisboa, sobre "O acolhimento e integração de imigrantes".

Antes do encerramento, estará em discussão o eixo "Acolhimento e integração", com a participação de Clara Gonçalves Silva, chefe de divisão de Inovação Social do município de Odemira, Dora Guerreiro, presidente da Taipa, e Alcina Cerdeira, Vereadora da Câmara do Fundão.

De acordo com a Câmara de Odemira, estão previstas as presenças da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, na sessão de abertura da conferência e da secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, no encerramento.

O município indicou que elaborou um documento sobre os temas, denominado "O maior desafio de Odemira", em parceria com as entidades que compõem a Comissão Local para a Interculturalidade.