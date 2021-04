Odemira testa população em massa à Covid-19 gratuitamente

A operação de testagem à Covid-19 em Odemira já arrancou, é gratuita e alargada a toda a população e empresas do concelho.

Todos os interessados, entre a população residente e os trabalhadores das empresas que operam no concelho, devem efetuar uma marcação prévia para realização do teste à Covid-19, através do site app.testescovidcvp.pt ou da Proteção Civil de Odemira, através do contacto 283 320 900.

Em declarações ao CM, José Alberto Guerreiro, presidente da C.M. de Odemira afirmou que "é importante que a população se inscreva, que faça o teste para quebrar as cadeias de transmissão que estão ativas no concelho".

O autarca não coloca de lado a possibilidade de avançar com uma cerca sanitária se a situação se agravar, "todos os dias fazemos um ponto da situação e o objetivo é evitar essa medida, que seria uma medida extrema. Acredito que se todos fizermos o nosso trabalho, vamos conseguir dar a volta a esta situação que muito nos preocupa".

A operação de testagem teve início no dia 5 de abril e, numa primeira fase, decorreu nas empresas de atividade agrícola, tendo sido realizados mais de quatro mil testes a cidadãos nacionais e migrantes.

A chegada todos os dias de novas pessoas, preocupa as autoridades locais. "Estou muito preocupado com a chegada de pessoas de outras regiões, estamos muito perto do pico das colheitas agrícolas e todos os dias chegam novos trabalhadores ao concelho. Era muito importante que fossem testados à chegada, para segurança de todos" acrescentou o autarca.

Recorde-se que, pelo facto de Odemira se incluir, nesta fase, no grupo de concelhos com maior taxa de incidência cumulativa a 14 dias da doença Covid-19, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, está a decorrer no concelho uma ação de testagem alargada, através de centros fixos e móveis, por forma a abranger o máximo de população possível.

A testagem irá abranger também os serviços municipais essenciais, designadamente os serviços de abastecimento de água e de águas residuais, de recolha e de gestão de resíduos, de transportes e de proteção civil.

O concelho de Odemira que conta com uma população residente de 23 mil habitantes e mais 8 mil trabalhadores sazonais, regista 126 casos ativos de Covid-19, 506 pessoas em vigilância ativa, 981 já recuperam da doença e 14 morreram.