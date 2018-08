DGO divulga esta segunda-feira síntese de execução orçamental até julho

Governo inscreveu uma meta de défice de 0,7% do PIB para 2018.

Por Lusa | 05:38

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta segunda-feira a síntese de execução orçamental em contas públicas até julho, sendo que o Governo pretende reduzir o défice para 0,7% do PIB em contabilidade nacional em 2018.



Até junho, o défice orçamental em contas públicas foi de 2.616 milhões de euros, o que se traduziu numa melhoria de 405,8 milhões de euros face ao registado em igual período do ano passado.



O excedente primário ascendeu a 2.565 milhões de euros, um aumento de 494 milhões de euros.



A evolução registada até junho resultou do crescimento de 2,5% da receita, superior aos 1,3% da despesa.



Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa.



Já a meta do défice é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a ótica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas. De acordo com o INE, o défice orçamental foi de 434,3 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a 0,9% do Produto Interno (PIB).



No Programa de Estabilidade 2018-2022, o Governo inscreveu uma meta de défice de 0,7% do PIB para 2018.