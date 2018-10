Catarina Martins quer investimentos em hospitais e medidas para fixar médicos no interior

Líder do Bloco de Esquerda defendeu este domigo que o Orçamento do Estado para 2019 deve dar prioridade ao setor da saúde.

Por Lusa | 17:39

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) defendeu este domigo que o Orçamento do Estado (OE) para 2019 deve dar prioridade a investimentos em hospitais públicos e medidas para fixar médicos e enfermeiros no interior de Portugal.

"Olhando para a folga que o próprio crescimento económico nos permite, a prioridade de dar acesso a quem vive no interior aos cuidados de saúde, fixar médicos, enfermeiros, fazer os investimentos em hospitais que foram prometidos deve ser cumprida" no OE para 2019, disse Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita à tradicional feira da vila de Castro Verde, no distrito de Beja, no Alentejo, a líder do BE frisou que "as regiões do interior têm tido um problema no acesso aos cuidados de saúde por falta de pessoal médico e de enfermagem".