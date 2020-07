Oferta de transportes públicos em Lisboa vai ser reposta a 100% a partir de setembro

A oferta de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai ser reposta a 100% (está a 90%) a partir de setembro, anunciou esta quarta-feira o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto, defendendo a necessidade do reforço do financiamento por parte do Governo.O ajuste da oferta à retoma de algumas atividades no mês de setembro, nomeadamente as aulas presenciais, foi um dos temas abordados na reunião com as autoridades de transportes e comunidades intermunicipais. Portugal regista 1725 mortes (mais três que na terça-feira) e 50 613 casos (mais 203) confirmados, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).