Ofertas de emprego registam mínimos históricos

O número de novas ofertas de emprego caiu para um mínimo histórico em abril, mês em que milhares de empresas tiveram de fechar portas ou registaram fortes quebras devido à pandemia.No primeiro mês completo em estado de emergência, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) registou 3142 novas vagas de emprego. Trata-se do valor mais baixo de que há registo, desde 2003, e representa menos de um terço do valor médio de novas vagas mensais registado nos últimos 17 anos (10 609).Os dados do IEFP permitem perceber que desde janeiro que se assiste a uma tendência de quebra nas novas vagas de emprego, em linha com uma quebra gradual na confiança sobre a evolução da economia. No primeiro mês entraram 12 128 vagas nos serviços de emprego do país. Em fevereiro há uma quebra mas é a partir de março, primeiro mês com casos de Covid-19 em Portugal, que a quebra é mais notória: 7622. Em abril, o indicador atinge um mínimo histórico, com uma redução de 70% face ao ano anterior.No final de abril, o IEFP registava 10 940 vagas por preencher, uma quebra de 37% face há um ano. É preciso regressar até fevereiro de 2013, precisamente quando a troika ainda se encontrava em Portugal, para encontrar um valor inferior (10 930) de postos de trabalho disponíveis ao final do mês.Entre 2 de março, o dia em que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, e o final de maio registaram-se apenas 17 157 novas vagas de emprego, segundo dados do Ministério do Trabalho. O mesmo balanço mostra que face a abril, maio regista uma melhoria, com 6761 vagas a darem entrada no IEFP. O aumento de anúncios de novos postos de trabalho é mais notório no final de maio, antecipando a última fase de desconfinamento.