Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oficiais de justiça da Comarca de Lisboa Norte convocados para trabalhar no Carnaval

Decisão é considerada "ilegal" pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais.

Por Francisco Gomes | 07:55

Um despacho da administradora do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, emitido na sexta-feira, obriga 48 escrivães e técnicos de justiça a trabalharem no dia de Carnaval, uma decisão considerada "ilegal" pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) e que contraria a tolerância de ponto concedida pelo Governo.



A administradora judiciária, Maria Augusta Medeiros, invoca a "postura assumida" pelo magistrado do Ministério Público coordenador, Dionísio Mendes, "no sentido de que os edifícios dos diversos núcleos deverão estar abertos no horário normal de funcionamento", pelo que escalou 25 funcionários no Tribunal de Loures, 12 em Vila Franca de Xira, 6 em Torres Vedras, 3 em Alenquer, 1 na Lourinhã e 1 no Cadaval.



"Não tendo a ministra da Justiça feito qualquer despacho nesse sentido, não se podem usurpar funções que são do executivo e mandar trabalhar os oficiais de justiça, e é mais grave porque juízes e procuradores não são afetados por esta decisão e nas outras 22 comarcas do País não haverá serviços abertos", disse ao CM o secretário-geral do SFJ, António Marçal.



"Estamos a pedir aos colegas para não acatarem a ordem e vamos fazer uma comunicação aos conselhos superiores da magistratura e do Ministério Público e à senhora procuradora-geral da República, e ponderamos dar entrada a uma intimação no Tribunal Administrativo de Lisboa no sentido de anular o efeito do despacho", acrescentou.



PORMENORES

Pediu voluntários

Numa circular enviada aos 400 oficiais de justiça da comarca, a administradora lembrou que antes de ter havido comunicação da concessão da tolerância de ponto já havia pedido que os serviços se auto-organizassem e indicassem voluntários para trabalharem no dia de Carnaval, podendo em troca gozar o dia 4 ou 6 de março.



Apenas três respostas

"Com muito espanto verifico que apenas duas ou três pessoas se preocuparam em responder ao que era realmente pedido", comentou a administradora Maria Augusta Medeiros, avançando com a designação dos funcionários "sem prejuízo de esclarecimento" do gabinete da ministra da Justiça.