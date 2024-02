Oficiais de justiça fazem vigília à frente da Assembleia da República

Cansados de promessas, os funcionários de justiça decidiram ir para a rua lutar. Pedem uma revisão salarial e melhores condições de trabalho, alertando que uma carreira desinteressante, com baixos salários e as rendas altas, afasta potenciais candidatos. Contas do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) indicam que os serviços judiciais têm 1800 oficiais de justiça em falta e que já há comarcas em risco de rutura, como Leiria ou Lisboa Oeste - onde Sintra e Cascais não conseguiram captar qualquer interessado para um recente recrutamento excecional.









Em Bragança, por exemplo, já se correm riscos graves, com oficiais de justiça da área judicial a tramitarem inquéritos do Ministério Público (MP), “sob pena de ser arguida nulidade”, refere o sindicato, adiantando que os serviços do MP em Beja já estão “de portas fechadas”.

Esta situação empurrou os funcionários para manifestações, sábado, em Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Açores, e para uma vigília frente à Assembleia da República com os oficiais a dormirem em tendas.