Oitenta infetados por coronavírus no Algarve já estão recuperados

No Algarve há já 80 recuperados da Covid-19, de um total de 320 casos confirmados na região desde o início da pandemia. Isso mesmo foi ontem revelado pela delegada regional de Saúde, Ana Cristina Guerreiro. O número de óbitos é de 11.

"Pode ter acontecido termos, aqui no Algarve, encontrado os doentes positivos mais cedo e que, portanto, eles não tenham desenvolvido a doença de forma tão grave antes de serem acompanhados pelos serviços de saúde", adiantou. Dos que ainda estão doentes, 21 estão internados, quatro deles em unidades de Cuidados Intensivos.







