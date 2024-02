Uma juíza do Juízo Criminal Central de Coimbra está de baixa desde setembro e, por isso, pelo menos 8 acórdãos, já lidos, aguardam depósito nos respetivos processos, impedindo que as decisões possam considerar-se validamente proferidas. De acordo com a Lusa, em causa estão processos como o de uma mulher de 61 anos, que estava acusada de burlar o patrão em mais de 80 mil euros, e que, em 19 de setembro de 2023, foi condenada a quatro anos de prisão efetiva.Em pelo menos dois dos processos, os detidos acabaram por ser libertados, após ter sido esgotado o período máximo permitido por lei para a permanência em prisão preventiva. À Lusa, o juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Carlos Oliveira, confirmou que oito acórdãos desta juíza foram transmitidos verbalmente e aguardam o seu depósito nos respetivos processos.