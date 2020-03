Coronavírus dispara em Lisboa. Oito doentes estão em estado crítico

Há oito doentes com Covid-19 que "são críticos", avançou ontem a ministra da Saúde, no dia em que disparou o número de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo.



Marta Temido sublinhou que os doentes com maior risco integram um grupo de 18 casos que estão em unidades de Cuidados Intensivos. Sobre os oito doentes que levantam maior preocupação, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, precisou que "sã...

