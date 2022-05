Oito doentes internados com bactéria resistente no Hospital de Braga

Oito doentes estão internados no Hospital de Braga devido ao surto provocado por uma bactéria multirresistente, identificado há duas semanas. Há ainda registo de 130 utentes colonizados, isto é, que acusaram positivo para a infeção mas que não têm sintomas. Quatro mortes, que podem estar relacionadas com o surto, estão ainda a ser investigadas.O Relatório Anual do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos, divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, destaca que as infeções em meio hospitalar diminuíram entre 2015 e 2020, mas não revela o número total de atingidos.